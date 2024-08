L’indiscrezione: Okereke, l’Empoli rinuncia. Il Cagliari può avere via libera

David Okereke è in uscita dalla Cremonese, ma stamattina è arrivata la definitiva rinuncia dell’Empoli. Una decisione della proprietà, il club toscano non intende andare avanti per l’attaccante pur avendo impostato una trattativa da giorni. Adesso il Cagliari può avere via libera, battendo la concorrenza di un club straniero, ma servono prima le uscita per i migliori equilibri del club sardo.

Foto: Instagram Torino