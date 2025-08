L’indiscrezione: Nzola al Pisa, è fatta!

05/08/2025 | 16:41:16

M’Bala Nzola al Pisa: è fatta! Pochi minuti fa il via libera della Fiorentina, operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Non c’erano dubbi, come anticipato già nei giorni scorsi, soprattutto è stata rispettata la tempistica: avevamo dentro entro martedì, affare fatto e un nuovo attaccante per Alberto Gilardino.

Foto: Instagram Nzola