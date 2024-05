L’indiscrezione: nuova Reggina, il ds Pellegrino verso l’addio

La nuova Reggina, meglio nota come La Fenice Amaranto, ha onorato il campionato di Serie D con un finale in crescendo e una finale playoff ben giocata e persa a Siracusa. Bisogna tenere del non trascurabile dettaglio che la squadra è stata allestita in ritardo per i noti motivi, mentre il Trapani aveva già prenotato la vittoria del campionato con investimenti milionari. Ma adesso è tempo di pensare al futuro, possibile l’addio del direttore sportivo Maurizio Pellegrino che si è confrontato e si confronterà con la proprietà. I margini per una conferma oggi sono molto ridotti.

Foto: Twitter Reggio