Walter Novellino ha dovuto cambiare programma. Pensava di poter raggiungere Catania direttamente via Perugia alle 13,30, invece non è stato possibile. E in questi minuti sta andando a Roma dove si imbarcherà su un volo per la sua nuova città lavorativa subito dopo le 17. Novellino avrebbe voluto anticipare per dirigere già oggi il primo allenamento, invece se ne riparlerà domani.