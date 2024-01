L’indiscrezione: Noslin-Verona, domani l’incontro con il presidente del Fortuna Sittard

Tijani Noslin è sempre più un obiettivo concreto dell’Hellas Verona. Nei giorni vi avevamo parlato dell’arrivo in Italia del presidente del Fortuna Sittard per l’attaccante esterno classe ’99. Il summit è in programma per domani, il Verona conta di chiudere anche perché ha un credito proprio con il club olandese che risale alla cessione del portiere Pandur avvenuta un po’ di tempo fa. Noslin resta un obiettivo concreto del club di Setti.

Foto: Twitter Fortun Sittard