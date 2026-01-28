L’indiscrezione: Noslin, tutti lo vogliono. Ma la formula è un passaggio importante

28/01/2026 | 23:50:24

Tijjani Noslin è sicuramente sul mercato, a maggior ragione dopo le ultime operazioni in entrata della Lazio. Ci sono state varie manifestazione d’interesse, possiamo soltanto dire che qualsiasi tipo di accostamento alla Fiorentina è privo di ogni fondamento. Il Torino ci ha provato, ha proposto una scambio con Zapata respinto dalla Lazio, sembra complicato trovare una soluzione. Anche perché la Lazio chiede un prestito con diritto di riscatto che possa diventare facilmente obbligo, nei prossimi giorni potrebbe cambiare idea ma oggi la situazione è questa. Monaco e Villarreal ci hanno provato nelle ultime 48 ore, ma devono rispettare quei paletti.

Foto: Instagram Lazio