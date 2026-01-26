L’indiscrezione: Noslin, no della Lazio a Zapata. In corsa il Villarreal e non solo

26/01/2026 | 23:35:27

La Lazio dovrà fare qualche operazione in uscita dopo l’arrivo di Daniel Maldini. Assolutamente confermato il forte interesse del Torino per Noslin, i granata vorrebbero chiudere. Si parla di un inserimento di Ngonge nella trattativa, che la Lazio aveva sondato come avevamo raccontato diverse settimane fa, in realtà oggi il club biancoceleste davanti è al completo. Il Torino ha proposto uno scambio di prestiti con Zapata, respinto dalla Lazio. Per Ngonge (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli) possono esserci anche piste all’estero, bisogna solo vedere se lui le considererà. Per Noslin in serata interesse concreto del Villarreal e di un altro paio di club stranieri, ma sarà importante la formula. Aggiornamento su Belahyane: confermiamo l’interesse del Verona e la sua apertura, ma non ci sono avanzamenti sulla trattativa anche perché il centrocampista vuole prima valutare in base a tutte le offerte. E l’Hellas è stato impegnato nella sfida contro l’Udinese.

