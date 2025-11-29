L’indiscrezione: Noslin e l’incrocio con Ilic, oggi c’è una sola verità

Tijjani Noslin è in discussione fin dalla scorsa estate: la Lazio avrebbe potuto cederlo, ma ha deciso di resistere anche per mancanza di alternative con il mercato bloccato. Adesso se ne parla nuovamente, ma è una situazione in divenire. Noslin si è sbloccato domenica scorsa contro il Lecce, utilizzando uno dei pochi spezzoni che ha avuto a disposizione. Negli ultimi giorni l’attaccante è stato accostato al Torino, ma in realtà i granata hanno altro obiettivi sul mercato di gennaio e soltanto un’uscita nel reparto offensivo potrebbe modificare gli scenari. Quindi dobbiamo aspettare. Alla Lazio viene accostato Ivan Ilic, un centrocampista che piace a Sarri dall’estate del 2022 (parliamo di tre anni e mezzo fa) quando lo aveva chiesto ufficialmente in previsione di un’uscita di Luis Alberto che poi non si è realizzata. Il Torino avrebbe successivamente trovato l’accordo con il Verona, ora Ilic non è incedibile ma di sicuro non andrà via a prezzi di saldo.

