L’indiscrezione: Norton-Cuffy, la differenza (oggi) tra Inter e Juventus

29/01/2026 | 23:07:44

Il Genoa può cedere Brooke Norton-Cuffy, ma a determinate condizioni. Oggi non vorrebbe darlo in prestito con diritto, per l’esterno classe 2004 gradirebbe un obbligo non troppo complicato da raggiungere, vedremo se ci saranno sviluppi diversi. Nelle ultimissime ore Norton-Cuffy è stato proposto all’Inter, ma a noi risulta anche almeno in queste ore i nerazzurri stanno cercando altro perché lo ritengono con caratteristiche simili a quelle di Dumfries che presto rientrerà. L’Inter può anche cambiare idea entro lunedì, ma per ora non affonda. La Juve, invece, è molto interessata anche se la priorità è quella di prendere un attaccante. Interessati a Norton-Cuffy un paio di club inglesi che possono offrire cifre importanti.

Foto: Instagram Genoa