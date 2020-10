L’indiscrezione: non solo Denis, la Reggina deposita altri tre rinnovi

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l’accordo tra la Reggina e German Denis per il rinnovo fino al 2022. Nelle ultimissime ore sono stati depositati in Lega altri tre rinnovi, lo diciamo sempre a beneficio del sito “tuttocopiaincolla”. I prolungamenti in questione sono quelli del portiere Guarna, del difensore Gasparetto e del centrocampista De Rose, tutti – come Denis – dal 2021 al 2022. Trattativa in corso, invece, con l’altro centrocampista Bianchi.

Foto: logo Reggina