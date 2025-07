L’indiscrezione: Noa Lang-Beukema, il Napoli programma le visite

11/07/2025 | 23:25:37

Noa Lang e Sam Beukema in arrivo al Napoli, ben oltre qualsiasi tipo di filosofia o di traiettorie. Per l’attaccante esterno del PSV e per il difensore centrale del Bologna il club azzurro conta di organizzare le visite mediche entri martedì, nel senso che la missione è quello di completare le formalità burocratiche entro il 15 luglio. Vedremo se in compagnia oppure separatamente, siamo davvero agli ultimi passaggi di due operazioni che vi abbiamo anticipato nei dettagli.

Foto: Twitter Lang