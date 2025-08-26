L’indiscrezione: Nicolussi Caviglia, sempre più Fiorentina. I dettagli

26/08/2025 | 23:30:13

La Fiorentina corre velocemente verso Hans Nicolussi Caviglia. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva di stamattina, possiamo aggiungere che i dialoghi con il Venezia stanno procedendo spediti. La richiesta è di 10 milioni più bonus, il Sassuolo si era avvicinato a 9 poi aveva preferito virare su Matic, con la Fiorentina non dovrebbe essere un grande problema arrivare alla soluzione, magari con la formula del prestito con obbligo. E il centrocampista ex Juve (che avrebbe il 10 per cento da un’eventuale rivendita) ha dato priorità alla Fiorentina.

Foto: Instagram Venezia