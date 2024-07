Hans Nicolussi Caviglia è un centrocampista di talento che quasi sicuramente lascerà la Juve per andare a giocare. Come vi abbiamo già anticipato per il classe 2000 è in pressing il Venezia che vuole concretizzare il vantaggio, i veneti sono interessati anche al terzino destro Tommaso Barbieri. Il Como insegue per Nicolussi Caviglia, presto arriveremo alla soluzione.

Foto: Twitter Juve