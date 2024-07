L’indiscrezione: Nicolas Viola, il Pisa è pronto. Ora decide Nicola

Il Pisa sta spingendo, ha offerto un biennale a Nicolas Viola anche con la possibilità di inserire un’opzione per il terzo anno. È una richiesta prioritaria di Pippo Inzaghi, il Pisa crede di aver fatto il massimo pur di accontentare il centrocampista svincolato. Il Cagliari non gli ha proposto fino a qui il rinnovo, ma nelle ultimissime ore ha lasciato la pratica a Davide Nicola. Quest’ultimo apprezza Viola, ma anche non c’è un’offerta, mentre il Pisa ha fretta…

Foto: Instagram Serie A