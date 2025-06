L’indiscrezione: Nicolas Viola-Cagliari, il punto rinnovo e le prospettive

19/06/2025 | 23:40:43

Nicolas Viola ha dato la precedenza al Cagliari per il rinnovo del contratto in scadenza, ma al momento non ci sono grossi margini e non è così scontato che si arrivi al prolungamento. Nel senso che il club sembra orientato a non esercitare l’opzione rinnovo del contratto in scadenza tra qualche settimana. Vedremo cosa cambierà dopo le riflessioni, nulla di deciso al cento per cento, ma è probabile che il centrocampista possa prendere in considerazioni altre proposte. Prima di firmare con il Cagliari aveva detto no al Pisa, Pippo Inzaghi è un suo grande estimatore (hanno lavorato in tandem e vinto a Benevento), potrebbe essere un’idea in caso di (possibile) addio.

Foto: Instagram Serie A