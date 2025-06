L’indiscrezione: Nicola saluta il Cagliari, anche Bonato sotto osservazione. E Pisacane…

04/06/2025 | 23:20:10

Davide Nicola saluta il Cagliari, come vi avevamo anticipato pochi giorni fa: non c’erano più margini per la prosecuzione del rapporto. Il Cagliari ha conquistato la salvezza, ma la proprietà avrebbe voluto una maggiore valorizzazione delle operazioni di mercato. E per questo ha deciso di sollevare Nicola, occhio sempre alla soluzione interna Fabio Pisacane, nostra esclusiva dello scorso 27 maggio. Attenzione anche alla posizione del direttore sportivo Bonato, non completamente promosso dalla proprietà dopo le ultime operazioni di mercato. In generale la sua presenza a Cagliari non ha dato grandi risultati.

Foto: Instagram Nicola