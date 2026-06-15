L’indiscrezione: Nico Paz, sempre più fiducia Como! Ci sono tre strade

15/06/2026 | 22:40:13

Lo scorso 11 giugno vi avevamo parlato di un’apertura a sorpresa del Como sul fronte Nico Paz. Avevamo aggiunto che le condizioni erano considerata abbastanza alta, ma che parlarne e aprire per la prima volta era un passaggio da non trascurare. Quattro giorni dopo possiamo aggiungere che il Como ha sempre più fiducia di trattenere Nico. Ci sono tre strade tutte praticabili: lasciare la situazione così com’è e rivedersi tra un anno con le condizioni già stabilite; il Real acquista il cartellino e lo gira in prestito; il Como acquista il cartellino a condizioni onerose con il Real che avrebbe in qualche modo il controllo. La conferma di Nico Paz potrebbe escludere l’arrivo di Palacios sempre dal club di Florentino Perez, ma non è scontato.

Foto: sito Como