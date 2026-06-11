L’indiscrezione: Nico Paz, il Real apre al Como ma a condizioni (per ora) alte

11/06/2026 | 23:00:47

Giornata importante sul fronte Nico Paz-Como. C’è stato un contatto tra il club lombardo e il Real Madrid con un’apertura per il trequartista. Una novità rispetto alla posizione degli ultimi giorni, probabilmente anche perché – con l’insediamento di Mourinho – si sta avvicinando Bernardo Silva e il Real deve fare alcune scelte. Le condizioni vengono giudicate dal Como per il momento un po’ troppo alte, ma verranno fatti alcuni ragionamenti per individuare una soluzione. Di sicuro il Real non è più tanto sicuro di trattenere Nico Paz.

foto sito como