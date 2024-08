L’indiscrezione: Ngonge, Lazio e Fiorentina false piste. Il Bologna…

Non escludiamo che Ngonge possa lasciare il Napoli negli ultimi dieci giorni di mercato. Ma dobbiamo fare di chiarezza su un paio di cose: la Lazio non è interessata, lo aveva seguito in passato, anche la Fiorentina non è una traccia concreta. Sul Bologna possiamo dire che ha fatto un sondaggio dopo averlo seguito – come raccontato – nelle precedenti sessioni di mercato, ma non ha affondato perché cerca uno specialista di piede destro.

Foto: Instagram Ngonge