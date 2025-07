L’indiscrezione: Napoli, sempre più Lucca. I rimbalzi con Milinkovic-Savic e Ndoye

15/07/2025 | 15:59:27

Il Napoli ha ormai deciso di procedere in direzione Lorenzo Lucca e già nelle prossime ore dovrebbero esserci nuovi dialoghi con l’Udinese per chiudere definitivamente l’operazione. Operazione sotto i 40 milioni, Lucca è in lista Napoli – come anticipato – dallo scorso 8 maggio, il piano B di Nunez. Per oltre due mesi il club azzurro ha cercato di capire la fattibilità per lo specialista del Liverpool, principale obiettivo per l’attacco, ha memorizzato i costi, ha fatto offerte vicine aI 50 milioni. Poi ha cambiato strategia: se non ci saranno clamorosi ribaltoni, il Napoli chiuderà Lucca e poi si concentrerà sul portiere Milinkovic-Savic (sorpresa di sabato scorso) e su Ndoye, migliorando l’offerta al Bologna. Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito sia Zaccagni (come rivelato) che Lookman, ma almeno in queste ore dopo l’arrivo di Noa Lang resta Ndoye il preferito (prima scelta di Conte, esclusiva del 3 giugno).

Foto: Instagram Lucca