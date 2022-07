L’indiscrezione: Napoli, sempre più Kim. Solbakken bloccato per Gennaio

Il Napoli sta per definire l’operazione Kim. Tutto secondo quanto abbiamo anticipato nel pomeriggio di ieri, l’avanzata del club azzurro è totale. Ci sono gli accordi di massima col Fenerbahçe per il pagamento della clausola da 20 milioni. Presto saranno perfezionati anche quelli con l’entourage del difensore coreano. Kim è l’erede designato per raccogliere il testimone di Kalidu Koulibaly passato al Chelsea. Confermate anche le indiscrezioni di ieri su Solbakken: lo scatto del Napoli può essere quello giusto, probabilmente decisivo per ingaggiarlo a Gennaio. Ricordiamo che l’attaccante del Bodo ha un contratto in scadenza a dicembre, ma il Napoli ha già lavorato intensamente per anticipare la concorrenza.

Foto: Twitter Fenerbahçe