L’indiscrezione: Napoli, nuovi contatti per Mainoo. La situazione

28/11/2025 | 14:04:24

Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la necessità di procedere all’intervento chirurgico per Gilmour. Il reparto è in sofferenza, lo ha segnalato anche Conte, ma è evidente che il Napoli interverrà. Oltre 20 giorni fa vi avevamo raccontato del forte interesse e del gradimento per Kobbie Mainoo, centrocampista di assoluto talento classe 2005. Ricordiamo che già la scorsa estate dall’Inghilterra avevano segnalato un giro d’orizzonte del club azzurro ma senza accelerare, considerata anche la volontà United di non privarsene. Adesso la situazione può prendere un’altra direzione, il Napoli si è informato ulteriormente qualche giorno fa, c’è concorrenza ma il nome di Mainoo resta in cima alla lista della spesa e non va depennato. C’è un po’ di strada da fare, serve il placet definitivo del Manchester United che vive il solito periodo di risultati sconfortanti, tuttavia la partita è aperta.

Foto: Instagram Mainoo.

