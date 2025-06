L’indiscrezione: Napoli, la verità sull’incontro per Beukema e Ndoye

23/06/2025 | 23:48:50

Il passaparola è: provarci fino in fondo. Il Bologna non ha mollato sul doppio fronte Beukema-Ndoye, li considera prime scelte e continua a confidare di poter andare fino in fondo. È vero, il Bologna ha proposto il rinnovo a Beukema, non siamo nella testa dela difensore e le cose possono cambiare dalla sera alla mattina, quindi sempre occhio. Ma sia Beukema che Ndoye considerano il trasferimento al Napoli un passaggio indispensabile della carriera, quindi ci sarà molto presto un altro confronto. A noi non risulta che il Bologna abbia chiesto 80 milioni per la doppia operazione, stiamo invece parlando di 40 per Ndoye e 30 per Beukema con il possibile inserimento di una contropartita tecnica (Zanoli un indiziato) dentro o fuori l’operazione. Il Napoli continuerà a lavorare senza soluzione di continuità, i cavalli si vedono al traguardo – certo – ma il traguardo non è poi così lontano.

Foto: Instagram Ndoye