L’indiscrezione: Napoli, conferme totali su Gutierrez. Le valutazioni su Elmas e Fabbian

12/08/2025 | 21:43:20

Il Napoli ha chiuso l’operazione Gutierrez con il Girona, ben oltre gli allarmismi delle ultime ore. Vi abbiamo anticipato modalità e tempistica, adesso si tratta solo di aspettarlo in Italia per le visite alla conclusione del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Il Napoli sta andando avanti per Elmas, conferme totali sul lancio di ieri sera, al momento non pensa ad altri esterni offensivi, sul macedone del Lipsia la decisione definitiva sarà presa più avanti. Ma le valutazioni verranno fatte anche per il centrocampo: Miretti per il momento è in stand-by, su Fabbian vi abbiamo anticipato il gradimento, tuttavia non c’è fretta e si procederà quando verrà sciolta ogni riserva.

FOTO: Insta Gutierrez