L’indiscrezione: Mustafi-Genoa non è più una sorpresa. Incontro positivo, i dettagli

Skhodran Mustafi al Genoa, ora non è più una sorpresa. Stamattina vi avevamo anticipato un incontro a sorpresa per chiudere gli accordi con l’esperto difensore centrale tedesco svincolato, classe 1992.

L’incontro in serata è andato bene, pronto un biennale. E per Lammers, come anticipato già la settimana scorsa, non ci sono problemi. Un obiettivo che risale addirittura allo scorso 25 dicembre, il Genoa è al traguardo.

Foto: Twitter personale