L’indiscrezione: Musah-Napoli ancora bloccato. Gli scenari

18/06/2025 | 19:11:59

Musah al Napoli: qualcuno ha corso troppo, almeno la scorsa settimana dando per imminente la definizione dell’affare. In realtà, le cose stanno come vi avevamo raccontato lo scorso weekend: il Napoli non ha gradito la fuga di notizie, la corsa al rialzo, la speculazione sui bonus. Il Napoli ritiene di aver fatto una proposta importante per un centrocampista forte, che ha il totale gradimento di Conte ma che è comune reduce da una stagione non buona, come quella di gran parte dei calciatori rossoneri. L’affare in una pericolosa fase di stand-by. E non è previsto, almeno per domani, un incontro tra Napoli e Milan: nel frattempo le comunicazioni tra i club si sono interrotte. Almeno per ora…

Instagram Musah