L’indiscrezione: Muniz-Atalanta no stop, siamo oltre i 40 milioni

12/08/2025 | 10:47:22

L’Atalanta ci ha provato per Mateta ma ha trovato almeno fin qui il muro del Crystal Palace. Nel frattempo ha continuato a seguiree Rodrigo Muniz, classe 2001, del Fulham: dopo l’iniziale resistenza, la trattativa è nel vivo, si va ad a oltranza ma bisogna chiudere. La richiesta, bonus compresi, supera i 40 milioni di euro, presto avremo sviluppi. L’Atalanta sta lavorando per anticipare un paio di club inglesi (uno è il Leeds).

FOTO: Sito Fulham