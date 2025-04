L’indiscrezione: Muller pensa al futuro. Ma nessun sondaggio Fiorentina

Thomas Muller ha dimostrato di essere un grande campione, classe 1989 e numeri impressionanti al servizio del Bayern. Dopo la notizia del suo mancato rinnovo rispetto al contratto in scadenza a fine giugno, sono trapelate molte voci relative al suo futuro. E c’è stato chi lo ha accostato alla Fiorentina, come idea forte, sondaggi senza alcuna trattativa ma solo per assumere informazioni e qualcosa del genere. Possiamo aggiungere che Muller non è un obiettivo della Fiorentina, non ci sono stati sondaggi perlustrativi. Nulla di tutto questo: il campione tedesco che deve ancora compiere 36 anni deciderà se andare avanti oppure no, in ogni caso il suo futuro non sarà a Firenze.

Foto: sito Bayern