L’indiscrezione: Mourinho ha promosso Guedes. Avanza Frattesi

Gonçalo Guedes è un obiettivo concreto per la Roma. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, adesso possiamo aggiungere che l’esterno offensivo, altri due anni di contratto con il suo attuale club, ha chiesto al Valencia di andar via. Mourinho lo apprezza molto, le sue qualità sono indiscutibili, la valutazione è di circa 35 milioni e la Roma cercherà di inserire almeno una contropartita. Il paradosso di questa storia è che Gattuso avrebbe voluto Guedes a Firenze, uno dei motivi della rottura, e ora rischia di perderlo a Valencia. Nel frattempo avanza sempre più Frattesi per il centrocampo.

Foto: Instagram Valencia