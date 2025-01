L’indiscrezione: Monopoli, scatto per l’attaccante Tommasini

Il Monopoli è molto ambizioso e vuole rafforzarsi ancora. Nelle ultimissime ore c’è stato un forte scatto per Christian Tommasini, attaccante classe 1998 che sta facendo molto bene con la maglia del Gubbio. Il Monopoli sta seguendo diverse piste per il reparto offensivo, ma quella per Tommasini si sta riscaldo e si tratterebbe di un ritorno.

Foto: Instagram Tommasini