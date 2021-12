Salvatore Molina è, come Benali, ai margini del Crotone. L’esterno ha un contratto fino al 2023, ma lascerà il club calabrese nelle prossime settimane. Il suo desiderio sarebbe quello di trovare una soluzione in Serie A, ma intanto hanno chiesto informazioni un paio di big in B, ci riferiamo a Pisa e Benevento che hanno ambizioni intatte per provare il grande salto.

FOTO: Sito Crotone