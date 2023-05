L’indiscrezione: Modena, sempre più Bianco per la panchina

Paolo Bianco è il predestinato a raccogliere l’eredità di Attilio Tesser sulla panchina del Modena. Confermata l’anticipazione di pochi giorni fa, in corsa era stato anche Pippo Inzaghi che potrebbe lasciare la Reggina ma che adesso è massimamente concentrato sui playoff. Bianco si è congedato da Massimiliano Allegri, dopo aver fatto parte dello staff, per accettare la proposta del Modena. Molto presto ci sarà un incontro con Attilio Tesser destinato a lasciare dopo due stagioni molto positive e titolare di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Foto: Logo Modena