L’indiscrezione: Modena, conferme anche su Di Paola e Marotta

Il Modena è scatenato. Non soltanto Ciofani e Renzetti, ma anche un grande colpo per l’attacco come quello di Alessandro Marotta in uscita dalla Juve Stabia, un nome da noi anticipato stamattina e che era stato accostato – senza grande concretezza – ad altri club di Serie C. Il Modena aspetta anche il centrocampista Manuel Di Paola, anche questa operazione è in dirittura. E per l’attacco ha un altro obiettivo, Candellone.