L’Indiscrezione: Mlacic-Inter, volata per chiudere

14/01/2026 | 23:45:36

L’Inter ha puntato Branimir Mlacic, difensore centrale dello Dinamo Zagabria, per il presente e soprattutto per il futuro. E l’intenzione del club nerazzurro è quella di chiudere a stretto giro di posta, magari lasciando il 2007 in Croazia fino alla conclusione della stagione. Sulle qualità del ragazzo ci sono poche discussioni, l’Inter sta perfezionando la volata per chiudere, aveva offerta 4 milioni più bonus, ha alzato la posta di un milione, probabilmente serve qualcosa in più ma siamo vicini alla svolta.

