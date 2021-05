L’indiscrezione: Mkhitaryan-Roma, il nodo è sul secondo anno di contratto. Ma si può risolvere

Ieri vi abbiamo raccontato che l’entourage di Raiola avrebbe incontrato la Roma per il prolungamento di contratto di Mkhitaryan: ricordiamo che sull’impegno in scadenza c’è un’opzione per un rinnovo biennale. L’incontro è stato proficuo, l’armeno (deluso dal voltafaccia della sua Nazionale) è disponibile a restare. Ma il nodo è sul secondo anno di contratto: la Roma vorrebbe fare scattare il rinnovo in caso di qualificazione Champions, l’entourage di Mkhitaryan la pensa diversamente. Ma si lavorerà per trovare una soluzione.

Foto: Sito Roma