L’indiscrezione: Mirko Antonucci in chiusura al Cesena

Affare in dirittura. Dopo un lungo inseguimento, che vi abbiamo raccontato nei dettagli e che è partito il primo luglio, il Cesena è ormai sul punto di sbloccare l’affare Mirko Antonucci. In arrivo il via libera dello Spezia, operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione dei romagnoli. Paolo Paloni, agente del calciatore, sta curando gli ultimi dettagli in modo da arrivare alla quadratura entro stasera.

Foto: Instagram Antonucci