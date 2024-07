Fabio Miretti ha rinnovato il contratto con la Juventus, ma non è scontato che resti in bianconero. Come avevamo raccontato qualche settimana fa sono arrivate manifestazioni di interesse da parte di diversi club di Serie A (Como, Monza, Genoa). E come ribadito poco fa da Gianluigi Longari, il Como ha ribadito il suo interesse, vedremo cosa deciderà la Juventus.

foto: Instagram Juventus