L’indiscrezione: Milan, il sogno resta Carrasco. In pista anche Groeneveld

Il Milan ha sempre in cima alla lista dei desideri Carrasco, soluzione nota da settimane e cerca capire se ci sono margini di manovra più sul cartellino che sull’ingaggio (10 milioni). L’esterno ex Atletico Madrid resta la priorità pur dovendo muoversi all’interno dei paletti del FPF. Resta in pista Arnaut Groeneveld del Club Bruges e continua a piacere Steven Bergwijn del PSV, ma la valutazione è eccessiva e gli olandesi non hanno aperto a una trattativa.

Foto: niuewsbladde