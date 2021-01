L’indiscrezione: Milan-Meité un anno dopo, ci siamo. Simakan piace sempre ma senza sconti …

Soualiho Meité resta fortemente in orbita Milan, una pista che il club rossonero segue da un anno ( a quei tempi era davvero una sorpresa) che ora è sul punto di perseguire. Il centrocampista in uscita dal Torino ha dato assolutamente la precedenza al Milan, ci siamo. La formula è stata battezzata: prestito leggermente oneroso (da 500 mila euro a un milione) più altri 8-9 milioni per il riscatto.

Meité ha altre proposte ma vuole il Milan e sta per avere il Milan. Contemporaneamente va avanti la trattativa per Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000: si aspetta il via libero dello Strasburgo, il Milan ha incassato da tempo il gradimento totale del diretto interessato. L’infortunio è un contrattempo serio ma non il tramonto definitivo della trattativa anche perché stiamo parlando, per distacco, del difensore centrale che ha convinto maggiormente. Ma serve uno sconto sul cartellino, altrimenti il discorso andrà rinviato alla prossima estate…

Foto: Sito Torino