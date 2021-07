L’indiscrezione: Milan, forte gradimento per Sabitzer. Attesa per Ziyech. E su Kamara…

Il Milan ha ormai perfezionato il rinnovo di Sandro Tonali e vuole prendere due specialisti negli ultimi trenta metri, fermo restando che per l’attaccante resta Giroud la prima scelta. Il sogno per la fascia destra è Berardi, al momento non ci sono trattative ma vedremo più avanti. Su Tadic ha spiegato l’Ajax, lo ritengono incedibile. C’è un forte gradimento per Sabitzer, ritenuto tecnico, moderno e universale, ancora un anno di contratto con il Lipsia. Nei dialogo con il Real possono essere approfonditi i discorsi per Ceballos.

E Kamara? Piace moltissimo a Moncada, responsabile degli osservatori, e sarebbe il modo migliore per gestire i tempi di attesa relativi a Kessie e al contratto in scadenza. Ricordiamo che Kamara è nella lista di un paio di club inglesi e che piace anche alla Lazio.

Foto: sito UEFA