L’indiscrezione: Milan, avanza Glasner. Le ultime su Spors e Rangnick

10/06/2026 | 23:28:09

Il Milan è in netto e colpevole ritardo sulla programmazione, siamo quasi a metà giugno con quasi tutti i ruoli scoperti. In base a quanto raccolto nelle ultime ore, stanno andando avanti i dialoghi soprattutto per Glasner (contratto biennale). Valutazioni su Spors (ex Genoa, non con risultati memorabili) possibile candidato per la carica di direttore sportivo, ma servono le decisioni definitive. Molto più defilati Pochettino-Planes, la coppia preferita da Ibrahimovic che non sta vivendo un momento di grande feeling con Cardinale. Quanto a Rangnick la Federazione austriaca, a pochi giorni dal Mondiale, gli ha offerto il rinnovo. Da verificare l’ultima decisione di Rangnick e l’eventuale possibilità di lavorare a prescindere per il nuovo Milan con un ruolo di assoluta autorevolezza.

Foto: X Palace