L’indiscrezione: Messina, nel pomeriggio arrivano Kragl e Perez

Dopo tante voci e indiscrezioni, andiamo alle certezze. Nel pomeriggio il Messina accoglierà in città Olivier Kragl, 33 anni il prossimo maggio, esterno sinistro svincolato e con alle spalle diverse esperienze in Italia. A Messina sarà anche Leonardo Perez, attaccante italo-argentino classe 1989 in prestito dalla Virtus Francavilla. Sia Kragl che Perez sono attesi in città per le ultime formalità burocratiche.

Foto: twitter Foggia