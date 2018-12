Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Zappalà e Jairo, e aver chiuso le operazioni per Jens Janse, laterale olandese classe ’86 ex Ternana, e di Sambinha, difensore centrale portoghese ex Maritimo, il Messina è sul punto di perfezionare un altro colpo in entrata. Il club siciliano ha infatti raggiunto tutti gli accordi per Giuseppe Tedesco, attaccante classe 1998 di proprietà del Locri.