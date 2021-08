L’indiscrezione: Messias-Torino, è l’ora della svolta. La posizione del Monza

Junior Messias è una lunga storia che vi raccontiamo da settimane, ormai da mesi. E’ la prima scelta di Juric, ci sono stati diversi incontri con il Crotone, ora siamo arrivati al momento di una decisione. Messias vuole il Torino, sullo sfondo c’è il Monza che ha fatto di tutto per far saltare il banco e che magari non si arrenderà. Ma il Torino ora ha intuito che sarebbe il caso di andare fino in fondo, con 8 milioni più un paio di bonus si potrebbe arrivare alla soluzione. E il Monza deve solo sperare che le cose non vadano per il verso giusto in modo da provare nuovamente a inserirsi. Per il momento non sono previsti incontri in settimana, ma la pista resta calda e va seguita.

Foto: Instagram personale