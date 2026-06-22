L’indiscrezione: mercoledì il summit Venezia-Verona (due nomi in evidenza)

22/06/2026 | 22:10:34

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato in esclusiva del portiere Montipò e del difensore centrale Bella-Kotchap in orbita Venezia. Soprattutto il secondo è avviato a cambiare maglia per restare in Serie A dopo essersi messo in evidenza a Verona. Ma anche Montipò piace al Venezia, all’interno di un dialogo che può allargarsi a qualche calciatore in esubero nella rosa di Giovanni Stroppa. I club si incontreranno probabilmente mercoledì per avanzare nelle trattative già impostate prima del prossimo summit.

Foto: Instagram Montipò