L’indiscrezione: mercato Modena, tre nomi per il centrocampo

Il Modena resta attivo sul mercato. Vi abbiamo anticipato sia dell’arrivo del difensore Cittadini dall’Atalanta che della trattativa in fase avanzata per Diaw, tornato a Monza dal prestito di Vicenza. Difficilissimo arrivare a Ciurria, confermato che Battistella andrà ad Ascoli nell’ambito dell’operazione che ha permesso a Sottil di liberarsi per la panchina dell’Udinese. Ci sono tre nomi per il centrocampo: Karic e Rada dell’Entella, ma anche De Vitis del Pisa.

Foto: Facebook Modena