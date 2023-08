L’indiscrezione: mercato Lazio, c’è ancora luce. Le possibili traiettorie

Il mercato della Lazio non è finito qui, ci sono traiettorie che vanno seguire. Partiamo da Lloris: l’operazione è ormai completata, ci sono gli accordi per un biennale, ma non ci sono ancora le firme e potrebbe saltare se ci fosse un pentimento improvviso. Le prossime ore saranno determinanti per sciogliere le ultime riserve. Capitolo Bonucci: Lotito, che ha spinto per Lloris, è molto intrigato, gli accordi non sarebbero un problema ma le valutazione riguardi gli equilibri complessivi. Bonucci non aspetterà ancora a lungo, lui ha già accettato la Lazio ma se l’attesa dovesse protrarsi prenderebbe in considerazione altre proposte (Union Berlino in testa). A centrocampo accadrà qualcosa se uscirà almeno uno tra Basic e Marcos Antonio: entrambi hanno proposte, ma devono essere convinti e soprattutto ci deve essere una formula (più che altro un pagamento) che accontenti Lotito. Ribadiamo i due nomi in lista per l’eventuale nuovo colpo a centrocampo: Matteo Guendouzi, appena eliminato con l’OM dalla prossima Champions League (tra l’altro ha sbagliato un rigore devisivo), è un profilo che piace molto, probabilmente il preferito. Ma in lista c’e anche Mats Wieffer del Feyenoord, che ha una valutazione più bassa (circa 15 milioni) rispetto a Guendouzi.

Foto: Instagram Francia