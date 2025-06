L’indiscrezione: mega offerta Al Rayyan, ma Djimsiti e l’Atalanta per ora resistono

22/06/2025 | 19:10:52

Sirene dal Qatar per Berat Djimsiti: l’Al Rayyan ha chiesto informazioni approfondite e ha preannunciato una mega offerta in modo da ingolosire il difensore centrale albanese classe 1993. Ma Djimsiti per il momento non ha intenzione di considerare la proposta, si trova bene a Bergamo e anche l’Atalanta del nuovo corso vuole considerarlo un punto fermo del pacchetto arretrato. Ecco perché siamo in una fase di stand-by, non sono attesi sviluppi immediati e l’Al Rayyan potrebbe cambiare obiettivo.

Foto: Instagram Djimsiti