L’indiscrezione: Mbakogu ha l’accordo con la Reggina, ma serve la risoluzione

13/12/2025 | 16:50:20

La Reggina cercherà di prendere almeno un attaccante nei prossimi giorni. E dopo aver sfiorato Alagna, che poi ha deciso di andare alla Nissa, il club amaranto ha un accordo con Jerry Mbakogu, nigeriano classe 1992 e con trascorsi importanti. Dallo scorso settembre Mbakogu è in forza al Gela (stesso girone della Reggina) e servirà un accordo con i siciliani per rendere operativo il trasferimento. Accordo che per il momento non c’è, nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo tentativo.

