L’indiscrezione: Maximiano, Vicario e Provedel, le ultime sui portieri Lazio

La Lazio sta per andare in ritiro, in questi minuti ancora senza un portiere, ovviamente se escludiamo un giovane della Primavera. Il riepilogo delle ultime ore: in mattinata c’è stata una call con il Granada per parlare del portoghese Maximiano. Esiste un accordo totale con l’entourage del classe ‘99, va completato quello con il club spagnolo retrocesso dalla Liga. Era stato organizzato un viaggio per le visite, è stato per ora bloccato. Dopo mezzogiorno è tornato in auge il discorso con l’Empoli, c’è Vicario (sorpresa di venerdì) che spinge per andare da Sarri, le parti si aggiorneranno tra qualche ora. La Lazio balla tra Vicario e Maximiano, per l’altra soluzione il preferito resta Provedel che ha ancora un anno di contratto con lo Spezia.

Foto: Twitter Venezia